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Токаев посетит с официальным визитом Армению

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 апреля посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения, сообщает Акорда.

В Армении Токаев проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

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