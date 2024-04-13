Токаев посетит с официальным визитом Армению

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 апреля посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения, сообщает Акорда.

В Армении Токаев проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

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