Токаев посетит с официальным визитом Армению
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 апреля посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения, сообщает Акорда.
В Армении Токаев проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.
По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.
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