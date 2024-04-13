экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра. Есть погибшие

CentralAsia (CA) -  В торговом центре Сиднея несколько человек получили ножевые ранения и один человек был застрелен, сообщает The Associated Press. The Sydney Morning Herald передает, что есть информация о шести погибших.

Инцидент произошел в районе Бонди-Джанкшен. Здание ТЦ эвакуировали, на место прибыло несколько машин скорой помощи. В официальном заявлении полиции сказано, что в ТЦ «произошел критический инцидент» и был застрелен один мужчина, но другие подробности не приводятся.

Одна из очевидцев рассказала The Sydney Morning Herald, что видела «парня с ножом в толстовке с капюшоном, преследующего людей». Другая свидетельница ЧП заявила каналу ABC, что на место инцидента прибыли «десятки, если не сотни полицейских».

Нападавшего застрелили полицейские. Торговый центр проверяют в поисках его возможных сообщников.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com