В Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра. Есть погибшие

CentralAsia (CA) - В торговом центре Сиднея несколько человек получили ножевые ранения и один человек был застрелен, сообщает The Associated Press. The Sydney Morning Herald передает, что есть информация о шести погибших.

Инцидент произошел в районе Бонди-Джанкшен. Здание ТЦ эвакуировали, на место прибыло несколько машин скорой помощи. В официальном заявлении полиции сказано, что в ТЦ «произошел критический инцидент» и был застрелен один мужчина, но другие подробности не приводятся.

Одна из очевидцев рассказала The Sydney Morning Herald, что видела «парня с ножом в толстовке с капюшоном, преследующего людей». Другая свидетельница ЧП заявила каналу ABC, что на место инцидента прибыли «десятки, если не сотни полицейских».

Нападавшего застрелили полицейские. Торговый центр проверяют в поисках его возможных сообщников.