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США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения

CentralAsia (CA) -  Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о введении запрета на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«В результате импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией, запрещается», — говорится в документе.

В ведомстве добавили, что американским компаниям теперь запрещено проводить операции с металлами российского происхождения, в том числе осуществлять их экспорт и реэкспорт. Уточняется, что ограничения не затронут металлы из РФ, которые были произведены до 13 апреля 2024 года.

Кроме того, власти США и Великобритании решили ограничить использование российских алюминия, меди и никеля на мировых биржах металлов. В результате Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME) будет запрещено принимать российские металлы, произведенные с 13 апреля.

Власти Великобритании ввели запрет на импорт меди, алюминия, никеля и некоторых других металлов российского происхождения в декабре 2023 года. При этом эти ограничения не затрагивали торговлю российскими металлами на Лондонской бирже металлов, отмечало агентство Bloomberg.

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