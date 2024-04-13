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В Казахстане начали срочно углублять устье Урала в ожидании большой воды из России

CentralAsia (KZ) -  На западе Казахстана в ускоренном порядке ведутся работы по углублению устья реки Урал у места впадения в Каспийское море, сообщили в акимате (администрации) Атырауской области республики. Сейчас глубина устья составляет 40–50 см, передает Kazinform.

«По завершении ожидается, что глубина устья увеличится с 40 до 200 см при ширине 20 м. Проведение этих работ будет способствовать более эффективному стоку воды из реки Урал в Каспий»,— уточнили в администрации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что паводки стали самым крупным бедствием в республике за последние 80 лет. В Казахстане эвакуировали более 100 тыс. человек. Режим ЧС объявлен в десяти регионах страны.

В России в апреле также ухудшилась ситуация с паводками, они охватили уже 34 региона. Самая сложная ситуация сложилась в Оренбургской области, там действует режим ЧС федерального масштаба

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