11 автодорог закрыли в Казахстане из-за паводков

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - В Казахстане по состоянию на 14:00 13 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на семи участках общей протяжённостью 4460 метров в пяти областях – Акмолинской, Атырауской, Костанайской, СКО, ВКО, сообщает КазАвтоЖол.

«Ограничение движения действует на 11 автодорогах республиканского значения в семи областях – Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, ВКО, СКО – на протяжённости 543 км», – говорится в сообщении.

На республиканских дорогах задействовано 381 единиц техники и 1082 человек.

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