Токаев отменил Международный форум Астана из-за паводков

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня, сообщила пресс-служба президента.

Сообщается, что это решение принято в связи с наводнением в Казахстане и необходимостью экономии средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Международный форум Астана возобновит работу в 2025 году.

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