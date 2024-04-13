Токаев отменил Международный форум Астана из-за паводков
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня, сообщила пресс-служба президента.
Сообщается, что это решение принято в связи с наводнением в Казахстане и необходимостью экономии средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи пострадавшим от стихийного бедствия.
Международный форум Астана возобновит работу в 2025 году.
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