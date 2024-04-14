В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы

CentralAsia (CA) - В США в возрасте 62 лет умерли сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

По ее данным, Шаппеллы скончались 7 апреля в больнице Университета Пенсильвании. Причина их смерти не уточняется.

Также в книге рекордов отмечается, что Лори и Джордж смогли прожить на девять лет дольше, чем вторые по возрасту сиамские близнецы - рекордсмены из когда-либо зарегистрированных.

Лори и Джордж родились 18 сентября 1961 года со сросшимися черепами, общими 30% мозга и кровеносными сосудами. Несмотря на то, что близнецы были соединены головами, они во многом различались. Лори была здорова, но у Джорджа выявили расщелину позвоночника, и он не мог ходить. Он сидел на табуретке типа инвалидной коляски, которую толкала Лори.

Они стали первыми в мире однополыми сиамскими близнецами, идентифицировавшими себя как разные гендеры. Это произошло в 2007 году, когда Джордж начал называть себя мужчиной и заявил, что является трансгендером.

Джордж сделал успешную карьеру кантри-певца, а Лори увлекалась боулингом. В 1990-е Лори несколько лет работала в больничной прачечной, организуя свой график с учетом выступлений Джорджа. Благодаря выступлениям близнецы путешествовали по всему миру, в том числе в Германию и Японию.

На протяжении многих лет они появлялись во многих документальных фильмах и ток-шоу.

У них до сих пор живы отец и шестеро братьев и сестер.