Ситуация на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась, — главком ВСУ Сырский

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте на востоке страны обострилась из-за активизации наступления российских сил. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась. Это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий противника после проведения в России президентских выборов», — написал он.

Российские войска атакуют украинские позиции на лиманском и бахмутском направлениях, на покровском они пытаются прорвать оборону, уточнил Сырский. Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала большую часть участков доступной для танков, пояснил генерал.

По его словам, «противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха».