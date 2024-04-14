В первом квартале года ВНЖ в Монголии получили 3836 иностранцев

CentralAsia (MNG) - По состоянию на первый квартал 2024 года Управление по делам иностранных граждан и подданства Монголии выдало монгольские визы соответствующей категории 11 165 иностранным гражданам. Из них электронные визы получили 11 004 человека.

На основании разрешения компетентных органов 3836 иностранным гражданам предоставлены виды на жительство в Монголии, продлен вид на жительство 7678 иностранцам.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество одобренных виз увеличилось на 3,1 процента, выдача виз — на 42,4 процента, видов на жительство — на 13,4 процента, выдача электронных виз — в 5,9 раза.

С 1 октября 2021 года в Монголии запущен механизм выдачи электронных виз. В 2023 году им воспользовались более 31,2 тыс. иностранных граждан.

Электронную визу Монголии могут получить граждане 99 государств, въезжающих на территорию страны с гостевыми, деловыми или туристическими целями, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Как подать заявление на получение вида на жительство G можно найти здесь.

источник: middleasiannews.com

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