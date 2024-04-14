В Токио начинаются уроки японского языка для монгольских школьников

иллюстративное фото

CentralAsia (MNG) - Монгольские дети в Токио начали брать уроки японского языка, чтобы помочь им в учебе. Об этом сообщает NHK World.

Токийский совет по образованию провел в пятницу учебную сессию для учащихся, которые в апреле поступят в средние школы, находящиеся в ведении столичного правительства.

Около 30 участников были детьми из Монголии, Китая и Непала. Они выучили простые слова, такие как «это» и «то», а также фразы для приветствия.

Чиновники отметили, что после ослабления ограничений, связанных с COVID, все большее число иностранных школьников с трудом успевают за учебой из-за низкого уровня владения японским языком.

Совет по образованию планирует продолжать уроки каждую субботу до конца июня.

источник: middleasiannews.com

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