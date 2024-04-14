Иран нанес удар по Израилю

CentralAsia (CA) - В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля.

В заявлении Иранского военного командования говорится, что удар по Израилю является возмездием за «многочисленные преступления», в том числе за ракетную атаку по зданию консульства Ирана в Дамаске 1 апреля.

Согласно заявлению, удар по Израилю называется «Операция «Настоящее обещание»».

Корпус стражей Исламской революции утверждает в своем телеграм-канале, что ракеты достигли территории Израиля.

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Иран запустил «массивный рой» из более чем 200 дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет.

По его данным, системы обороны Израиля и его союзников в регионе перехватили подавляющее большинство ракет и беспилотников. Десятки из них, по словам Хагари, были сбиты за пределами израильской территории.

В его последнем выступлении он сообщил об одном ранении в результате иранской атаки.

Соединённые Штаты «помогли Израилю уничтожить почти все беспилотники и ракеты», прилетевшие из Ирана, заявил президент Джо Байден. Президент США Джо Байден заявил, что созывает в воскресенье лидеров G7, «чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана». Наряду с США, в «Большую семёрку» входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада и Япония.