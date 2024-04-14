Более 50 человек отравились на свадьбе в Бухарской области

CentralAsia (UZ) - На свадьбе в свадебном зале «Окшом» в Галаасии, районном центре Бухарского района, 12 апреля отравились 53 человека, включая детей, сообщило управление здравоохранения Бухарской области.

В ночь на 13 апреля (между 22:00 и 3:00) в центральную больницу Бухарского района обратилось 16 человек, из них 4 детей с жалобами на боль в животе, рвоту и слабость.

В больницу были в срочном порядке привлечены все работающие здесь врачи, а также специалисты областной инфекционной больницы.

Всем пациентам был поставлен диагноз «острая диарея, гастритическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести; пищевое отравление» и была начата инфузионная терапия.

С такими же жалобами в медицинское объединение соседнего Вабкентского района обратилось 37 человек, включая 9 детей. Им был поставлен аналогичный диагноз.

На 9:00 13 апреля 43 человека в связи с удовлетворительным состояния здоровья были выписаны из медучреждений: 11 — в Бухарском районе и 32 — в Вабкентском. В течение дня планировалось отпустить по домам и остальных.

Медицинские работники взяли состояние всех пациентов на контроль.

В облздраве призвали граждан уделять внимание качеству употребляемых продуктов питания.