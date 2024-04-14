Рейсы в Дубай из Астаны и Алматы задерживаются из-за ситуации на Ближнем Востоке

CentralAsia (KZ) - Авиакомпания Air Astana сообщила о задержке рейсов из Астаны и Алматы в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке. Минувшей ночью Иран атаковал Израиль сотнями ракет и дронов, многие страны региона объявили о закрытии своего воздушного пространства.

По предварительным данным, рейсы в Дубай будут выполнены в 15 часов, уточнила Air Astana.

«Для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей рейсы Air Astana в Дубай и Джидду будут выполняться в обход воздушного пространства Ирана», - отметили в авиакомпании.

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