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Эмомали Рахмон посетит с государственным визитом Азербайджан

CentralAsia (TJ) -  Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 12 апреля в Минске провел встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили вопросы подготовки к государственному визиту президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Азербайджан, который намечен в третьей декаде мая 2024 года, сообщает МИД РТ.

Министры также обсудили проведение во второй декаде мая Дней культуры Таджикистана в Азербайджане, Дней таджикского кино и таджикско-азербайджанского бизнес-форума.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле прошлого года совершил государственный визит в Душанбе. Результатом переговоров с президентом Таджикистана стало подписание 14 документов о сотрудничестве.

Еще раз Ильхам Алиев приезжал в Душанбе в сентябре в качестве почетного гостя на консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Эмомали Рахмон до этого посещал Баку с официальным визитом в августе 2018 года.

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