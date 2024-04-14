Кыргызский музыкант Викрама Рузахунов заявил о задержании четырех полицейских, подозреваемых в его пытках во время январских беспорядков в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Уголовное дело по пыткам во время январских беспорядков 2022 года в Казахстане кыргызского музыканта Викрама Рузахунова было передано в генеральную прокуратуру РК, и четверо подозреваемых были задержаны. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Рузахунов уточнил, что два сотрудника генпрокуратуры были специально командированы из Астаны в Алматы.

«На данный момент задержаны и помещены под стражу пока четверо из опознанных ранее сотрудников полиции», – сообщил музыкант. По его словам, один из них признал факт пыток и насилия.

Кроме того, вместе с Рузахуновым по делу о пытках проходит 22 потерпевших, переживших пытки после задержания во время январских событий в том же месте.

«Генеральная прокуратура заверила нас, что доведет дело до логического конца, а задержание первых четырех преступников в погонах - только начало», – также написал музыкант.

Музыкант сообщил, что Верховный суд Казахстана также пока изучает гражданское дело по его иску к МВД с требованием принести извинения за пытки и распространение ложной информации.

Во время январских событий 2022 года джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов был задержан в Казахстане. Под пытками он был вынужден оговорить себя на камеру и признаться, что якобы участвовал в митинге за 90 тысяч тенге. Ролик был показан по государственному телеканалу и разлетелся по соцсетям, благодаря чему Рузахунова узнали коллеги и потребовали его освобождения.

В феврале 2022 года были возбуждены уголовные дела в Кыргызстане и Казахстане. Однако, несмотря на многочисленные следственные действия и опознание сотрудников полиции и КНБ, долгое время они не были признаны подозреваемыми и продолжали работать на своих должностях.

Рузахунов также подал гражданский иск к МВД Казахстана и телеканалу «Казахстан», требуя признать распространенную видеозапись, где он оговаривает себя под пытками, не соответствующей действительности, опровергнуть ее и принести официальные извинения.

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