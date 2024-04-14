12 участков автодорог закрыты в Казахстане из-за паводка

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - В Казахстане по состоянию на 14 апреля в в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на восьми участках общей протяжённостью 4970 метров в пяти областях – Акмолинской, Атырауской, Костанайской, СКО, ВКО, сообщает КазАвтоЖол.

Ограничение движения распространяется на 12 автодорогах республиканского значения в семи областях – Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, ВКО, СКО – на протяжённости 550 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 339 единиц техники и 723 человек.

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