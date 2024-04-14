Instagram начнет размывать фотографии обнаженных тел в личных сообщениях

CentralAsia (CA) - Instagram будет предупреждать пользователей о получении фотографий обнаженных тел в личных сообщениях и начнет размывать такие изображения. Об этом говорится в блоге компании Meta — владельца соцсети.

Новая функция будет автоматически включена для пользователей в возрасте до 18 лет. Владельцы аккаунтов совершеннолетнего возраста смогут включить функцию самостоятельно.

Предполагается, что те, кто получает фотографию с обнаженным телом, сначала увидят размытое изображение и смогут решить, смотреть его или нет. Пользователь также увидит сообщение о том, как заблокировать отправителя и пожаловаться на него.

Кроме того, отправитель фотографии с обнаженным телом увидит сообщение, напоминающее о необходимости быть осторожным и что отправку можно отменить. Любой, кто попытается переслать полученное изображение, увидит сообщение «с призывом передумать».

«При отправке или получении таких изображений люди будут ознакомлены с советами по безопасности, разработанными с учетом рекомендаций экспертов и потенциальных рисков. Эти советы включают в себя напоминание о том, что люди могут делать скриншоты или пересылать изображения без вашего ведома, что ваши отношения с человеком могут измениться в будущем и что вам следует внимательно изучать профили на случай, если они не те, за кого себя выдают», — говорится в блоге Meta.

Введение новой функции в компании объяснили попыткой «защитить людей от сексуального вымогательства и других форм злоупотребления изображениями интимного характера, а также максимально затруднить мошенникам поиск потенциальных целей».

Когда новая функция станет доступна, не уточняется. По информации The Wall Street Journal, в ближайшие недели она будет тестироваться.