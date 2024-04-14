В Казахстане с начала паводка эвакуировали свыше 107 тыс. человек

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - В регионах Казахстана с начала паводков спасено и эвакуировано свыше 107 тыс. человек, на сегодня вернулись в свои дома почти 11,7 тыс. жителей, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС республики.

«С начала паводка спасено и эвакуировано 107 119 человек, из них 38 457 детей. Привлеченными воздушными судами спасено 3 458 человек, из них 1 138 детей. Вернулось домой 11 674 человека», - говорится в сообщении МЧС по ситуации на 10:00 воскресенья.

По информации ведомства, в пунктах временного размещения остаются 7 414 человек, из них 3 173 детей.

В Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 4 870 частных жилых дома и 1 264 дворовых территорий. Отведена вода из 3 402 жилых домов и 2 041 дворовой территории.

В безопасное место отогнано более 103,1 тыс. сельскохозяйственных животных.

В пострадавшие регионы доставлены 1 400 тонн гуманитарной помощи.

В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах и противопаводковых мероприятиях задействованы более 35 тыс. человек

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