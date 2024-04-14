МИД Казахстана призвал Иран и Израиль решать конфликты мирным путём

МИД Казахстана

CentralAsia (KZ) - Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряжённости между Ираном и Израилем и призывает стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико-дипломатическим путём», – говорится в документе.

Казахстан вновь подчёркивает свою решительную поддержку усилиям мирового сообщества, направленным на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.

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