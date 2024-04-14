Отражение атаки Ирана обошлось Израилю примерно в $1,3 млрд

CentralAsia (CA) - Экс-советник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по финансам бригадный генерал запаса Рам Аминах сообщил, что отражение иранской атаки в ночь на 14 апреля обошлось стране примерно в 4–5 млрд шекелей ($1–1,3 млрд). Ликвидация одной баллистической ракеты, по его словам, оценивается примерно в $3,5 млн.

«Если мы говорим о баллистических ракетах, которые нужно сбивать системой «Эрроу», о крылатых ракетах, которые нужно сбивать другими ракетами, и о БПЛА, которые мы сбиваем в основном самолетами, получается $3,5 млн на баллистическую ракету, $1 млн на крылатую ракету. Дополнительно на самолеты затраты. Всего порядка 4–5 млрд шекелей ($1,3 млрд)»,— сказал Рам Аминах изданию Ynet.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что Иран запустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Израильская система ПВО, по его словам, перехватила 99% целей.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля. ЦАХАЛ оценивает ущерб как незначительный. Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские БПЛА и ракеты поразили цели на израильской территории.