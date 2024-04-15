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Президент Аргентины Хавьер Милей расстался с девушкой
// Movilpress

CentralAsia (CA) -  Президент Аргентины Хавьер Милей расстался с девушкой — актрисой Фатимой Флорес.

Такое заявление он сделал на своей страничке в соцсети Х.

Хавьер Милей написал причины разрыва отношений:

«В результате ошеломляющего профессионального успеха Фатимы, которым я чрезвычайно горжусь, она получила множество предложений о работе как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Это, в дополнение к сложной задаче, которая стоит передо мной сегодня и которую аргентинцы доверили мне, привело к тому, что мы стали жить отдельно, что сделало невозможным иметь те отношения, которые нам хотелось бы иметь, несмотря на то, как сильно мы любим друг друга.

Вот почему мы решили прекратить наши отношения и сохранить узы дружбы, учитывая то, как мы относимся друг к другу и насколько сильно любим, уважаем и восхищаемся друг другом».

Пара объявила про свои отношения в августе 2023 года.

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