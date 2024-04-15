В Монголии впервые в истории страны изменили закон по требованию граждан

CentralAsia (MNG) - Парламент Монголии по требованиям граждан исключил из закона об инвестициях положения о владении и пользовании землей сроком до 100 лет иностранными инвесторами. Об этом сообщил после голосования председатель Великого Государственного Хурала (парламента) страны Занданшатар Гомбожав.

Но общественность рассматривает это с двух сторон. Оппоненты считают, что это решение может нанести вред инвестиционному климату страны и является явным популизмом Монгольской народной партии в преддверии парламентских выборов в июне этого года.

«Впервые мы изменили закон по требованию 100 167 граждан, которые проголосовали в электронной системе парламента за отмену положения, позволяющего иностранным инвесторам пользоваться и владеть землей сроком на 100 лет. Поздравляю инициатора этой отмены и граждан, проголосовавших за нее», — сказал спикер.

Он добавил, что таким образом парламент Монголии реализовал положение конституции, позволяющее гражданам напрямую участвовать в делах правительства через парламент. Для этого в 2023 году внедрили электронную систему публичных обращений, где граждане могут внести свои требования к любому законопроекту.

«В законе “Об инвестициях” от 2013 года было положение о том, что инвесторы могут по договору использовать землю от 15 до 60 лет. Этот срок мог быть продлен один раз на 40 лет. До сих пор это положение не было реализовано, поскольку противоречит конституции и закону о земле. Такие попытки будут предотвращаться в будущем и блокироваться правовыми нормами», — отметил Гомбожавын Занданшатар.

За это изменение в закон об инвестициях проголосовали 44 депутата, или 89,8% присутствующих на пленарном заседании парламентариев.

источник: middleasiannews.com

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