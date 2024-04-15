Сегодня в Монголии стартовала «Неделя туризма»

CentralAsia (MNG) - Старт «Недели туризма» начался сегодня, 15 апреля, в Государственном дворце.

В целях развития туризма правительство Монголии объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии».

В рамках этой акции с 15 по 21 апреля в Улан-Баторе пройдет «Неделя туризма», в ходе которой пройдет ряд мероприятий, таких как Монгольский туристический форум, Туристический инвестиционный форум, Международный студенческий молодежный туристический форум и другие мероприятия.

Гости мероприятия обсудят политику правительства, будущие тенденции и актуальные проблемы развития туризма, а также обменяются опытом, проведут деловые встречи в формате B2B и примут участие в тематических тренингах и семинарах. Поскольку туризм охватывает множество отраслей, пройдут панельные сессии с участием предпринимателей и презентации новых туристических продуктов и услуг.

«Неделя туризма» представит услуги и возможности для новых стартапов. Также запланированы встречи с поставщиками для обсуждения того, какие новые, экологически чистые технологии и стандарты следует внедрить для удовлетворения потребностей туристов.

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