В Улан-Баторе ввели в эксплуатацию 6000 электросамокатов

CentralAsia (MNG) - В 2023 году «Jet sharing Mongolia» ввела в эксплуатацию 3000 электросамокатов. В этом году будет введено в эксплуатацию 6000 электросамокатов, а торжественное открытие состоялось 12 апреля.
Стоимость 350 тугриков за минуту.
Электросамокаты имеют множество преимуществ. Например, это экономит наше время и влияет на снижение загрязнения воздуха и заторов на дорогах.
Из-за дорожной ситуации очень много проблем. Кроме того, поступает много жалоб от граждан, например, при езде на самокате возникает сильная вибрация. Вот почему в этом году представлены самокаты с амортизаторами.
Чтобы использовать самокат, пользователям сначала необходимо загрузить приложение Jet Scooter и зарегистрироваться в качестве пользователя. Кошелек в приложении должен быть пополнен минимум на 4000 тугриков.