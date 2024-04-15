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В Анталье обрушилась кабина канатной дороги. Пять человек арестованы
Предыстория: В Анталье обрушилась кабина канатной дороги. Есть погибший и пострадавшие, среди них гражданка Кыргызстана

CentralAsia (CA) -  Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил об аресте пяти человек в рамках расследования аварии на фуникулере в турецкой Анталье. Во время аварии один человек погиб, 17 пострадали, среди них гражданка Кыргызстана.

«После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы пять человек из 14 задержанных, в отношении восьми введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу»,— написал Тунч в соцсети X.

Авария произошла вечером 12 апреля. Один из элементов опоры оторвался и ударил по кабине, из-за этого у нее выбило пол. Находившиеся внутри пассажиры упали с высоты. Движение фуникулеров было остановлено. Спасатели завершили эвакуацию 174 человек только спустя сутки после произошедшего. Фуникулер был открыт в 2017 году.

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