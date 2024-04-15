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Ситуация на фронте становится тяжелее, - Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте «становится тяжелее».

«Ситуация на фронте во время столь горячей войны всегда сложна. Но в эти дни – и особенно на донецких направлениях – становится тяжелее», – заявил Зеленский в вечернем обращении.

Он добавил, что в Украине месяцами ждут жизненно важного пакета поддержки.

Зеленский также заявил, что за неделю Украину атаковали 130 «Шахедов», более 80 ракет и почти 700 управляемых авиабомб. Большинство «Шахедов» были сбиты. С управляемыми авиабомбами, по словам президента, сложнее.

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