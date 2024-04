Тайвань пожертвовал $50 тыс. монгольским пастухам

CentralAsia (MNG) - 13 апреля Николай Ван, представитель Тайваня в Монголии, от имени правительства Тайваня вручил 50 000 долларов США Сандре Гарай, главе «Каритас Монгол», и организовал благотворительную акцию в помощь пастухам, пострадавшим от дзуда.

В своем выступлении глава организации Сандра Гарай сказала: «Мы благодарны правительству Тайваня за внимание к средствам существования пастухов Монголии. Деньги от пожертвования будут использованы сразу в трёх провинциях восточного региона Монголии – Дорноговь, Дундговь, Говь-Сумбэр и аймака Увс западного региона.В первую очередь пастухам, пострадавшим от дзуда, будут переданы корма для скота, медикаменты, бензин, теплые одеяла и одежда».

«В марте этого года Тайвань пожертвовал 2400 пакетов помощи по кормам для животных и теперь снова жертвует деньги. Тайваньский народ продолжит реализовывать концепцию «Taiwan Can Help, Taiwan is Helping» («Тайвань может помочь, Тайвань помогает») и поможет пастухам преодолеть катастрофу и углублять дружбу и сотрудничество между двумя странами», – сказал г-н Ван.

