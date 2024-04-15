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Вооружённое нападение в ТЦ в Сиднее: Полиция установила личность человека с ножом
Предыстория: В Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра. Есть погибшие

CentralAsia (CA) -  Австралийская полиция установила личность человека, напавшего с ножом на посетителей торгового центра в Сиднее, сообщает Euronews.

Им оказался 40-летний Джоэл Каучи из Квинсленда. В правоохранительных органах заявили, что он страдал психическим расстройством и не был «движим какой-либо идеологией», поэтому следствие исключило террористические мотивы.

По словам очевидцев, нападавшему попытался помешать русскоязычный мужчина, позже его застрелила женщина-полицейский.

В результате этого вооружённого нападения погибли шесть человек, ещё восемь получили ранения. Среди пострадавших есть 9-месячный ребёнок, мать которого убили. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал атаку «ужасающим актом насилия».

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