Монголия приглашает иностранные банки, в том числе российские

CentralAsia (MNG) - Монголия приглашает иностранные банки, в том числе российские, открывать свои представительства в стране. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель Монголбанка (центробанка) Лхагвасурэн Бядран.

«Мы позитивно относимся к открытию представительств банков других стран, в том числе из РФ. В 2001 году первым из российских у нас открылся филиал банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург". Но уже через год он закрылся. Банк Чингисхан был основан в 2001 году российским бизнесменом, но сейчас это финансовое учреждение со 100% монгольским капиталом», – сказал глава монгольского центробанка.

По его информации, сегодня на территории Монголии работают 12 банков. Все являются отечественными, у некоторых есть иностранные инвесторы. До пандемии в стране работало шесть представительств иностранных банков: два японских, один из Великобритании и один из Нидерландов.

«Сейчас остались представительства двух крупнейших китайских банков, от российских предложений пока не поступало. Возможно, потому что население Монголии слишком маленькое, всего 3,5 млн человек. Для крупных банков больших стран это число клиентов одного района мегаполиса», – отметил руководитель Монголбанка.

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