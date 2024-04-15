В Казахстане с начала паводка эвакуировали свыше 108 тыс. человек

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - В регионах Казахстана с начала паводков спасено и эвакуировано свыше 108 тыс. человек. Об этом на брифинге СЦК сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш.

На текущий момент, по его данным:

домой вернулись 11 950 человек;

в пунктах временного размещения находятся 7 444 человека (из них 3 111 детей);

откачано 9,4 млн м3 талой воды;

проведена укладка 2,1 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала.

В аварийно спасательных работах участвует 32 963 человека и 3 798 единиц техники, 764 водооткачивающих средств, 255 плавательных средств, 14 воздушных судов. На телефоны «Горячей линии» поступило 1 714 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь 126 пострадавшим.

Сейчас подтопленными остаются 4 898 частных жилых домов, 1 542 придворовые территории и 2 035 дачных домов. Воду отвели из порядка 3,5 тысяч жилых домов и 2 078 дворовых территорий.

«Из-за поднятия уровня воды в реке Есиль в Петропавловске и населённых пунктах Кызылжарского района Северо-Казахстанской области проведена эвакуация населения. Эвакуационные работы продолжаются», – рассказал Ерасыл Сайпаш.

Он также напомнил, что в восьми регионах страны действуют 36 ЧС местного масштаба: в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

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