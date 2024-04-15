Парламент приступил к обсуждению закона об иностранных инвестициях

CentralAsia (MNG) - Первое обсуждение проекта закона о внесении изменений в Закон об инвестициях проходит на общей сессии парламента. Законопроект был внесен депутатами парламента, такими как Цэрэнпунцаг Цэдэндамба.

Законопроект предусматривает исключение из Закона об инвестициях некоторых положений, таких как владение землей на основании контракта на срок до 60 лет, и единовременное продление этого срока до 40 лет согласно первоначальным условиям контракта.

Законопроект был передан в постоянную комиссию парламента по экономике для подготовки к окончательному обсуждению.

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