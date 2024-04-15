Жестоко ударивший бывшую супругу в Алматы мужчина записал видео с извинениями

CentralAsia (KZ) - Жестоко ударивший свою бывшую супругу на улице в Алматы мужчина записал видеообращение к казахстанцам. По его словам, с женой они прожили 11 лет, у них четверо детей.

«Да, у нас были ссоры, как у всех. Одна из этих ссор переросла в развод, однако любовь и чувства никуда не делись, как ни у меня, так ни у неё. 3 апреля я выехал к Салтанат в Алматы. Мы в очередной раз пытались сохранить семью», – заявил Александр Ким.

По его словам, при встрече он захотел взять телефон Салтанат, чтобы посмотреть фотографии детей. Но обнаружил фотографию, где женщина стоит с неизвестным мужчиной.

«Я сам не понял, что на меня нашло. Наверно, это было чувство ревности. На видео вам действительно могло показаться, что я нанёс Салтанат сильный удар. Однако я лишь сильно размахнулся. Но я её никаким ударом не бил. Я не жду, что вы мне поверите, подчёркиваю, что не оправдываю себя, но эмоции взяли верх на тот момент», – отметил мужчина.

Он подчеркнул, что готов к справедливому наказанию. Однако «не хочет на волне судебного процесса по делу Бишимбаева быть подвергнутым публичной казни».

«Я не понимаю мотивов своей бывшей жены. Не понимаю, для чего она всё сделала. Могу лишь сказать, что после случившегося у неё стало гораздо больше подписчиков в Instagram», – сказал Александр Ким.

Ранее в сети появилось видео, в котором Александр Ким бьёт свою бывшую жену на улице. Та падает, а мужчина разворачивается и уходит. По данным из социальных сетей, Александр является юристом и бывшим следователем.

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