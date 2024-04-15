Паводки в Казахстане: Число эвакуированных превысило 111 тыс. человек, в восьми регионах сохраняется режим ЧС

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Казахстанские спасатели эвакуировали более 111 тыс. человек из ряда населенных пунктов в связи с паводковой ситуацией. Об этом сообщил на брифинге старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Казахстана Ерасыл Сайпаш.

«С начала паводкового периода спасены 111 194 человека, из них 39 222 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 6 814 человек, из них 2 995 детей. Домой вернулись 11 950 человек», - сказал он.

В настоящее время подтоплены 5 411 частных жилых домов, 1 607 придворовых территорий и 2 035 дачных домов. Воду удалось отвести из 3 503 жилых домов и 2 157 дворовых территорий. Без транспортного сообщения остаются 82 населенных пункта.

Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба сохраняется в восьми регионах Казахстана. Это Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, также Улытауская области.

В аварийно-спасательных работах задействованы более 33 тыс. человек, 4 тыс. единиц техники и 17 воздушных судов.

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