В девяти регионах Узбекистана 16−17 апреля будет селеопасно

CentralAsia (UZ) - В девяти регионах Узбекистана 16−17 апреля ожидаются сильные дожди, предупредил Узгидромет. В связи с этим в предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления:

по Ташкентской области: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы и города Ангрен и Алмалык;

по Кашкадарьинской области: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;

по Сурхандарьинской области: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы;

по Самаркандской области: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабатский, Каттакурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;

по Навоийской области: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы;

по Джизакской области: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;

по Наманганской области: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;

по Ферганской области: Сохский, Ферганский и Бешарыкский районы;

по Андижанской области: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад.

Скопление дождевой воды может привести к подтоплению территорий.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.