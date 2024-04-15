В Москве мигранты устроили драку из-за пачки арматуры. Видео
- Азия и мир, общество
- 14:03, 15 апреля 2024
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- Обновлено: 14:06, 15 апреля 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Москве рабочие мигранты устроили драку из-за стройматериалов, сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел на стройке ЖК «Метроном» 14 апреля.
По данным «Базы», две бригады рабочих из Таджикистана и Узбекистана не поделили пачку арматуры. Сначала строители бились в рукопашную, а затем перешли к закидываю противников камнями.
На место вызвали полицию. В итоге в отдел уехали 20 человек (по 10 граждан Таджикистана и Узбекистана). Серьёзно никто не пострадал, помощь врачей не потребовалась.
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