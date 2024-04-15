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Со среды в Узбекистане осадки прекратятся и установится тёплая погода
// Белек Мусаев

CentralAsia (UZ) -  В понедельник днём по территории Узбекистана пройдут дожди, возможны грозы. В отдельных районах центральных областей и юга страны дожди будут сильными, сообщил «Узгидромет».

По областям Ферганской долины дождь начнётся к вечеру. Погода без осадков ожидается лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области. Температура воздуха будет в пределах +15…+20 градусов Цельсия.

16 апреля дожди ожидаются по Ферганской долине, а в ночные и утренние часы — и по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям. По остальной территории Узбекистана без осадков.

17−19 апреля по всей территории страны ожидается преобладание малооблачной погоды, без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться и к концу рабочей недели достигнет значений +25…+28 градусов, по северу и пустынной зоне — +29…+31.

В предгорных и горных районах 15−16 апреля дожди, 15 апреля — местами сильные. Возможны селе-паводковые явления. В горах сохраняется лавинная опасность. В отдельных районах страны возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

Погода в Ташкенте

Днём 15 апреля временами дождь, возможна гроза. 16 апреля ночью и утром небольшой дождь. Преобладающая температура днём — +15…+20 градусов. 17−19 апреля будет без осадков. Ожидается постепенное повышение дневной температуры до +23…+27. Преобладающая температура ночью — +7…+12.

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