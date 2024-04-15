В Казахстане ужесточили наказание за бытовое насилие

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», а также сопутствующий ему закон с поправками в Кодекс РК об административных правонарушениях, сообщается на сайте Акорды.

Законодательные акты ужесточают ответственность за насилие в отношении женщин и детей. В частности, новые законы:

криминализируют умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и побои, ужесточают ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;

вводят уголовную ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;

вводят уголовную ответственность за сексуальные домогательства к детям младше 16 лет, ужесточают ответственность за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетних;

вводят административную ответственность за буллинг, в том числе в Интернете;

обязуют образовательные учреждения сообщать в правоохранительные органы о преступлениях, совершённых в отношении детей или детьми;

устанавливают новые принципы брачно-семейного законодательства, направленные на укрепление институтов брака и семьи, а также на нравственное воспитание детей;

создают правовые основы для работы контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, обязуют госорганы отчитываться о конкретных мерах по рассмотрению поступивших обращений;

регулируют создание и работу центров поддержки семьи, где будут оказывать помощь жертвам бытового насилия;

запрещают высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые не могут оплатить проезд.

Кроме того, лиц, признанных виновными в убийстве, изнасиловании или насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних будут сажать пожизненно без права применять более мягкое наказание.

Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью. В заседаниях палат парламента принимали участие представители неправительственных организаций, Национального курултая при президенте, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, Национального центра по правам человека и Уполномоченный по правам ребёнка.

Мажилис (нижняя палата парламента) приняла закон 28 февраля, сенат (верхняя палата) проголосовал за поправки 11 апреля.

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