Президент Узбекистана 18-19 апреля посетит Таджикистан
- Узбекистан, политика
- 17:42, 15 апреля 2024
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Эмомали Рахмон, Шавкат мирзиеев
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев планирует посетить Таджикистан 18-19 апреля с официальным визитом. Информацию об этом подтвердили «Азия-Плюс» в посольстве Узбекистана в Таджикистане.
Там отметили, что в ходе визита ожидается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и укрепления дружественных отношений между двумя странами.
Других подробностей источник не сообщил.
В посольстве отметили, что в рамках визита с 17-20 апреля состоятся Дни культуры Узбекистана в Таджикистане.
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