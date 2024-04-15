Президент Узбекистана 18-19 апреля посетит Таджикистан

Эмомали Рахмон, Шавкат мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев планирует посетить Таджикистан 18-19 апреля с официальным визитом. Информацию об этом подтвердили «Азия-Плюс» в посольстве Узбекистана в Таджикистане.

Там отметили, что в ходе визита ожидается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и укрепления дружественных отношений между двумя странами.

Других подробностей источник не сообщил.

В посольстве отметили, что в рамках визита с 17-20 апреля состоятся Дни культуры Узбекистана в Таджикистане.