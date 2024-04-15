Дождливая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

CentralAsia (KZ) - 16-18 апреля большая часть Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ожидаются дожди, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, ночью на севере, востоке и в центре страны прогнозируются дождь, снег, 16 апреля на юге, юго-востоке страны – сильные дожди. Лишь на юго-западе республики будет солнечная погода без осадков.

Также по стране прогнозируется усиление ветра, ночью и утром туман, днем – грозы.

Ночью температура будет колебаться, а днем значительно повысится: на западе и юге – до +22+30 градусов, на севере, юго-востоке, в центре – до +15+25.

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