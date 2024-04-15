В парламенте Грузии депутаты устроили драку во время обсуждения проекта об иноагентах. Видео

CentralAsia (CA) - В парламенте Грузии во время рассмотрения закона об иноагентах произошла драка между парламентариями, сообщает Rustavi2.

Ее начал лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Он напал на исполнительного секретаря правящей политической силы «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

На кадрах видно, что Элисашвили подбежал к Мдинарадзе, когда тот выступал, и ударил его по голове кулаком. К потасовке присоединились другие депутаты, после чего трансляцию прервали. Лидер «Граждан» покинул здание парламента.

В марте 2023 года «Грузинская мечта» уже вносила в парламент законопроект об иноагентах. Он вызвал в стране массовые протесты, из-за чего инициативу отозвали. В апреле 2024-го правящая партия Грузии объявила о решении снова внести на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Текст документа остался таким же, но вместо термина «агент иностранного влияния» ввели понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Против инициативы выступает грузинская оппозиция, президент Саломе Зурабишвили, а также дипломатический корпус.