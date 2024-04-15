Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Бишимбаев изменил свои показания в суде

CentralAsia (KZ) - Обвиняемый в убийстве супруги Салтанат Нукеновой экс-министр нацэкономики Казахстана Куандык Бишимбаев подтвердил, что иначе изложил некоторые факты в своих показаниях, так как на него якобы оказывал давление второй подсудимый – Бахытжан Байжанов, передает informburo.kz.

На заседании 15 апреля Бишимбаев заявил, что Байжанов находился с ним в вип-кабинке, когда он дал Нукеновой нашатырь, пытаясь привести её в чувства.

«Он зашёл вместе с нашатырём, бинтом, он мне накапал, дал бинт. Он наблюдал, как я подношу нашатырь к носу и рту Салтанат. Тогда же он мне предложил, когда увидел, что она не отреагировала на нашатырь, позвонить в «скорую», – сказал Куандык Бишимбаев.

В этот момент судья Айжан Кульбаева прервала Бишимбаева и спросила, давал ли он в таком случае ранее ложные показания, так как ранее экс-министр заявлял, что Байжанова в кабинке с ним не было.

«Подсудимый Бишимбаев, одну минуту. Но при допросах, при свободном рассказе говорили, что когда вам принесли нашатырь, вы сначала сами понюхали, потом дали понюхать потерпевшей. Получается, в тот раз вы сказали неправду? Вы сказали, что сами всё сделали. Значит в предыдущих заседаниях вы говорили неправду?» – спросила Айжан Кульбаева.

Бишимбаев после этого заявил, что Байжанов оказывал на него давление. Адвокат Газымжанов добавил, что Бишимбаев «находился в финансовой зависимости от Байжанова».

«В части присутствия Байжанова (в вип-кабине), то, что он занёс нашатырь, что он держал, да я этот факт по-другому изложил в связи с давлением, которое на меня оказывал Байжанов», – заявил Бишимбаев.

Адвокат Газиз Ынтыкбаев подчеркнул, что о нашатырном спирте впервые сообщил сам Бахытжан Байжанов. Поэтому, по его словам, ему не было смысла врать по этому факту.

«Такого не было (не заходил в вип-кабину). Он вообще убийца. Я готов даже сидеть за правду», – заявил Бахытжан Байжанов.

На одном из предыдущих судебных заседаний Бахытжан Байжанов заявил, что Куандык Бишимбаев оказывает на него давление, и попросил отсадить их друг от друга.

Позже он уточнил, что Бишимбаев требовал от него подтвердить, что они вместе вызвали скорую помощь, иначе он проклянёт Байжанова. Также к нему несколько раз приходили в СИЗО, чтобы склонить на сторону обвиняемого Куандыка Бишимбаева.

9 ноября 2023 года стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга экс-министра – Салтанат Нукенова. Самого Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство с особой жестокостью»);п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»).

Его родственника Бахытжана Байжанова — директора «Гастроцентра» —также по двум статьям:

ст. 432 УК РК («Укрывательство»);ст. 434 УК РК («Недонесение о преступлении»).

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