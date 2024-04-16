Сегодня правительства Монголии, США и Вьетнама совместно организуют конференцию по борьбе с ХБРЯ-терроризмом

CentralAsia (MNG) - Начиная с 16 апреля правительства Соединенных Штатов Америки, Монголии и Социалистической Республики Вьетнам совместно проведут региональную конференцию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по укреплению правовой базы для борьбы с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным терроризмом (ХБРЯ).

Конференция также поддерживается за счет финансирования Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций и Управления по наркотикам и преступности, а также Европейского Союза.

В конференции Steppe Lotus («Степной лотос») принимают участие участники из 16 стран, а также эксперты Государственного департамента США, Министерства энергетики, Министерства юстиции, Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, а также эксперты-исследователи из Индонезии, Монголии и Вьетнама.

Конференция направлена ​​на укрепление потенциала знаний участников в правовой среде с целью предотвращения, обнаружения и реагирования на угрозы химического, биологического, радиологического и ядерного терроризма.

«Поскольку АРФ является крупнейшим диалогом по безопасности в АСЕАН, в котором участвуют 27 участников, включая все десять государств-членов АСЕАН, Соединенные Штаты ценят свою роль и партнерство на этом форуме, а также тесно сотрудничают с Монголией и Вьетнамом для коллективного укрепления и определения реальных пути укрепления правовой базы по борьбе с ХБРЯ-терроризмом», - заявили в посольстве США в Улан-Баторе.

Серьезную угрозу международному миру и безопасности представляет собой перспектива получения негосударственными субъектами, включая террористические группы и их сторонников, доступа к оружию массового уничтожения (ОМУ)/химическим, биологическим радиологическим и ядерным материалам (ХБРЯ) и их использования. На протяжении многих лет террористические группы пытались найти новые пути и способы приобретения и применения более опасного оружия, включая оружие, содержащее ХБРЯ, с тем чтобы наносить максимальный ущерб и сеять страх. С развитием технологии и расширением законных и незаконных коммерческих каналов, в том числе в темной паутине, некоторые из этих видов оружия становятся все более доступными.

Государства-члены на практике используют более эффективные стратегии и процедуры предотвращения терроризма с применением ОМУ/ХБРЯ, обеспечения готовности к нему и реагирования на него, а также действуют на основе более высокого уровня информированности, знаний и понимания возникающих в этой связи угроз и рисков.

Международные организации и структуры Организации Объединенных Наций оказывают государствам-членам поддержку в предупреждении терроризма с применением ОМУ/ХБРЯ, обеспечении готовности к нему и реагировании на него на более информированной и скоординированной основе, руководствуясь подходом, предусматривающим участие всей системы Организации Объединенных Наций.

источник: middleasiannews.com

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