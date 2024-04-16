Более 700 человек представят Республику Бурятия на монгольском фестивале «Алтаргана-2024»

CentralAsia (MNG) - Таможенная и пограничная службы привлекут дополнительные силы, чтобы участники и гости международного фестиваля «Алтаргана-2024» смогли оперативно проходить российско-монгольскую границу, сообщил глава республики Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Юбилейный XV фестиваль «Алтаргана» пройдет 26 - 28 июля в аймаке Булган на севере Монголии — в этом районе страны масштабный фестиваль состоится впервые. Последний раз в Монголии он проводился в 2014 году — в Дадал сомоне аймака Хэнтий, считающемся родиной Чингисхана.

«Таможенной и пограничной службами будут привлечены дополнительные силы для обеспечения оперативного прохождения российско-монгольской границы, чтобы гостям и участникам фестиваля было удобнее добираться до места», — написал Цыденов.

«Алтаргана» — это и фестиваль бурят-монгольской культуры, и большой спортивный праздник, участники которого соревнуются в национальных видах состязаний — конных скачках, борьбе, стрельбе из лука. Он проводится с 1994 года раз в два года в разных регионах компактного проживания бурят-монголов. Фестиваль призван сохранить и популяризировать бурят-монгольскую культуру и национальные виды спорта. В этом году Бурятию на празднике представят более 700 человек.

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