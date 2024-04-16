Таджикистан вводит визовый режим для граждан Турции

CentralAsia (TJ) - Таджикистан с 20 апреля введет визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции, сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на Департамент информации таджикского МИД.

В ведомстве указали, что решение принято в рамках принципа взаимности.

«Граждане Турции могут получить визу Республики Таджикистан в посольствах и консульствах за рубежом», - отметили в министерстве.

Турция объявила об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана 6 апреля. Визовый режим также начнет действовать с 20 апреля. Согласно указу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мера принята на основании закона об иностранцах и международной защите.

В рамках безвизового режима граждане Таджикистана с общегражданскими загранпаспортами могли въезжать в Турцию на 30 дней без визы. Обладателям служебного паспорта безвизовый въезд доступен до 60 дней, дипломатического — до 90 дней. Турецкие граждане также могли находиться в Таджикистане без визы в течение 30 дней.

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