Ансамбль «Баянмонгол» отдает дань уважения Джорджу Гершвину: «An American in UB»

CentralAsia (MNG) - Ансамбль «Баянмонгол» и симфонический оркестр проведут совместный концерт в Международный день джаза.

Ансамбль «Баянмонгол», возникший как электромузыкальный коллектив при радио и телевидении, уже отметил свое 55-летие с тех пор, как он насаждал джазовую музыку в Монголии. Они создали богатую и роскошную сокровищницу бесчисленных композиций западной и восточной джазовой музыки родом из США. В это время даже появилось новое монгольское слово «дагшаа хөгжим», что означает «джазовая музыка».

Уходя своими корнями в африканские традиции и опираясь на европейские музыкальные произведения, он приобрел новые формы в культурах всего мира. Джаз составляет наибольшую часть мирового разнообразия, без труда пересекая границы и объединяя людей.

Международный день джаза отмечается каждый год 30 апреля, начиная с 2012 года и отмечается поклонниками джаза и артистами по всему миру. Праздник был провозглашён на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2012 года. Первый ежегодный Международный день джаза в Париже открыли Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и Посол Доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкок.

В преддверии этого дня ансамбль «Баянмонгол» и симфонический оркестр собираются представить на сцене Государственной филармонии 26 апреля 2024 года свой концерт «An American in UB», составленный из произведений известного американского композитора Джорджа Гершвина.

Джордж Гершвин (George Gershwin), при рождении Яков (Джейкоб) Гершвин (Jacob Gershwin; 26 сентября 1898, Нью-Йорк — 11 июля 1937, Голливуд) — американский композитор и пианист.

Он умер утром 11 июля 1937 года, не приходя в сознание после операции по удалению опухоли.

На следующий день после смерти композитора по американскому радио выступил Арнольд Шёнберг, лично знакомый с Гершвиным и ценивший его творчество, который сказал следующее:

«Джордж Гершвин был одним из редких музыкантов, для которых музыка не сводилась к вопросу о больших или меньших способностях. Музыка была для него воздухом, которым он дышал, пищей, которая его насыщала, напитком, который освежал. Музыка была тем, что он чувствовал, чувством, которое его наполняло. Первозданность такого рода дана только великим и, без сомнения, он был великим композитором. То, что он совершил, — это вклад не только в американскую музыку, но и в музыку всего мира».

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения