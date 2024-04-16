Ещё одна поножовщина в Сиднее: Парень с ножом напал на священника во время богослужения

- Азия и мир, происшествия
- 11:21, 16 апреля 2024
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- Обновлено: 11:27, 16 апреля 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Сиднее парень с ножом совершил нападение на священника в церкви во время богослужения. Об этом пишет Sydney Morning Herald.
В заявлении полиции говорится, что несколько человек получили ранения, не представляющие опасности для жизни. Нападавший был задержан.
Служба транслировалась в соцсетях в прямом эфире, и нападение попало на видео. На кадрах видно, как во время проповеди парень подбегает к священнику, бьет его ножом, после чего тот падает, а нападавший продолжает наносить удары. После этого на помощь священнику подбегают несколько человек.
Пострадавший священник — Мар Мари Эммануил, епископ Ассирийской православной церкви. Как отмечает Sydney Morning Herald, он известен своим ультраконсерватизмом — в частности, он публично высказывается против ЛГБТК+, а во время пандемии был активным ковид-диссидентом.
Позже в СМИ появились сообщения о том, что нападавший - 15-летний подросток, а само нападение расценили как террористический акт.
По словам официальных лиц, после нападения на церковь толпа из сотен человек собралась возле здания, швыряя кирпичи и бутылки и не позволяя полиции вывести подростка на улицу, сообщает Sky News.
Подкрепление полиции прибыло до того, как подростка забрали из церкви.
Несколько днями ранее в Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield. Шесть человек погибли, нападавший был застрелен полицией.