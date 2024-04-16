Ещё одна поножовщина в Сиднее: Парень с ножом напал на священника во время богослужения

CentralAsia (CA) - В Сиднее парень с ножом совершил нападение на священника в церкви во время богослужения. Об этом пишет Sydney Morning Herald.

В заявлении полиции говорится, что несколько человек получили ранения, не представляющие опасности для жизни. Нападавший был задержан.

Служба транслировалась в соцсетях в прямом эфире, и нападение попало на видео. На кадрах видно, как во время проповеди парень подбегает к священнику, бьет его ножом, после чего тот падает, а нападавший продолжает наносить удары. После этого на помощь священнику подбегают несколько человек.

Пострадавший священник — Мар Мари Эммануил, епископ Ассирийской православной церкви. Как отмечает Sydney Morning Herald, он известен своим ультраконсерватизмом — в частности, он публично высказывается против ЛГБТК+, а во время пандемии был активным ковид-диссидентом.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что нападавший - 15-летний подросток, а само нападение расценили как террористический акт.

По словам официальных лиц, после нападения на церковь толпа из сотен человек собралась возле здания, швыряя кирпичи и бутылки и не позволяя полиции вывести подростка на улицу, сообщает Sky News.

Подкрепление полиции прибыло до того, как подростка забрали из церкви.

Несколько днями ранее в Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield. Шесть человек погибли, нападавший был застрелен полицией.