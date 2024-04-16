Монголия будет укреплять связи в сфере туризма и творческой индустрии с Южной Кореей, — The Diplomat

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай (слева) встречается с премьер-министром Южной Кореи Хан Дак Су в Сеуле, Южная Корея, 1 апреля 2024 года.

CentralAsia (MNG) - Как показал недавний визит премьер-министра Монголии, Монголия рассматривает Южную Корею как важнейшего партнера в диверсификации своей экономики.

Последний визит премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Южную Корею в начале апреля пролил свет на растущее экономическое и культурное сотрудничество Улан-Батора и Сеула. Визит Оюун-Эрдэнэ предусматривал несколько экономических инициатив, в которых Сеул мог бы принять участие, начиная от сотрудничества между крупными корпорациями и заканчивая развитием туризма и продвижением корейской творческой индустрии в Монголию.

Монголию и Южную Корею на протяжении десятилетий связывают глубокие культурные связи. С момента своего появления в 1990-х годах корейская поп-культура, мыльные оперы и музыкальная индустрия стали главным источником вдохновения для творческой и производственной индустрии Монголии. Хотя это послужило основой для культурных связей между Монголией и Южной Кореей, учитывая экономическую среду современной Монголии, Улан-Батор стремится к более глубоким культурным связям, которые продвигают и диверсифицируют его экономические возможности. Эти усилия включают в себя сочетание туризма с инновационным сотрудничеством, таким как киносъемки и производство развлекательных программ.

С момента установления стратегического партнерства в 2021 году Улан-Батор и Сеул стремились расширить сферы двустороннего сотрудничества, особенно в том, что касается экономического роста на основе бизнеса. Корейский бизнес ищет разнообразные инвестиционные возможности в таких секторах, как медицина и биотехнологии, сельское хозяйство, связь и технологии. В период с 1990 по 2017 год двусторонний товарооборот вырос с 2 миллионов долларов до 200 миллионов долларов. Правительства двух стран сейчас стремятся расширить экономические связи за счет увеличения инвестиций и туризма.

В то время как Южная Корея стала ведущим направлением для монгольских туристов, правительство Монголии надеется привлечь больше корейских туристов и предприятий. По состоянию на 2023 год в Южной Корее проживают 40 000 монголов, которые учатся, работают или путешествуют туда и обратно, а около 1500 предприятий в Монголии финансируются южнокорейским капиталом. Около 3500 южнокорейцев в настоящее время проживают в Монголии.

Во время встречи Оюун-Эрдэнэ с премьер-министром Южной Кореи Хан Дак Су он подчеркнул, что в 2023 году поток корейских туристов в Монголию увеличился на 60 процентов. В надежде увеличить это число, Монголия пригласила корейских талантов, продюсеров, кинопроизводителей и представителей других творческих отраслей изучить то, что может предложить страна. Эти усилия, в свою очередь, должны стимулировать развитие негорнодобывающих секторов экономики Монголии, включая туризм. По данным монгольского информационного агентства «Montsame», в 2023 году индустрия туризма принесла «доход в размере 1,2 миллиарда долларов».

Содействуя привлечению Монголии к индустрии туризма, бренд GoMongolia выступил с инициативой сотрудничества с корейскими творческими индустриями для выхода на монгольский рынок.

GoMongolia под девизом Always Moving («Всегда в движении») — это многогранный бренд, целью которого является привлечение иностранного туризма и киноиндустрии, чтобы подчеркнуть кочевое общество Монголии, обширный ландшафт, культуру и уникальность ее географии. Но, более того, для нынешней администрации это способ оснастить монгольские отрасли новыми технологиями и возможностями, которые необходимы для открытия возможностей в современную эпоху с глобальными партнерами. Будучи стратегическим партнером Монголии, Южная Корея может играть более важную роль в усилиях Монголии по диверсификации своей экономики.

Оюун-Эрдэнэ не случайно объявил о туристической кампании Монголии «Годы посещения Монголии 2024-2025» во время своего последнего официального визита в Сеул в 2023 году. Продвижение туризма в сочетании с несколькими двусторонними соглашениями, такими как безвизовый въезд в Монголию для граждан Южной Кореи на 90 дней и покупки без НДС для корейских туристов в Монголии, открыли двери для путешественников и бизнеса.

Еще одним важным двусторонним соглашением стало Воздушное соглашение об увеличении количества рейсов и открытии новых прямых маршрутов между двумя странами. Посредством подобных инициатив Монголия надеется привлечь не только туристов, но и другие возможности для бизнеса и культурного взаимодействия с Южной Кореей.

С экономической точки зрения усилия Монголии по диверсификации своей зависимой от горнодобывающей промышленности экономики требуют инноваций и творчества. Помимо продвижения туризма, эти усилия включают в себя приглашение различных предприятий из разных культур и создание возможностей для сотрудничества между государственным и частным секторами. Недавние цифровые партнерства с Google, Starlink от SpaceX и What3Words демонстрируют инновационные способы Монголии по расширению, а также диверсификации ее экономики и рабочей силы.

В случае с Южной Кореей заинтересованность Монголии в расширении партнерских отношений создает возможности для бизнеса для крупных корпораций. В обсуждении круглого стола монголо-корейского бизнеса 2023 года приняли участие «представители более 20 корейских компаний, в том числе K Bank, KT group, Samsung C&T, Hyundai E&C, Daewoo E&C, Shinhan Financial Group, Медицинский центр Сеол Асан, Больница Сеульского национального университета, Emart и Highland».

В ходе этих обсуждений обе стороны изучили новые направления двусторонней торговли, такие как малое производство, строительство, сельское хозяйство, фармацевтика и цифровые финансы. Областью сотрудничества, которая могла бы расшириться, является продвижение и поддержка малых и средних предприятий в Монголии, а не только монгольских конгломератов.

Это растущее государственно-частное партнерство свидетельствует об укреплении экономических и культурных связей Монголии и Южной Кореи.

Более того, как стратегический партнер Монголии, Южная Корея пожертвовала 200 000 долларов США в виде гуманитарной помощи Монголии в связи с недавним стихийным бедствием дзуд.

Поскольку отношения двух стран продолжают развиваться, Монголия надеется, что туризм и творческая индустрия Южной Кореи смогут осветить обширный и уникальный ландшафт и культуру страны и тем самым укрепить культурные связи между монгольским и корейским народами.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциск

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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