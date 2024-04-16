Парламент Монголии изменит закон для предоставления жилья семьям погибших силовиков

Глава Администрации президента Монголии Содбаатар Янгуг представил спикеру парламента Занданшатару Гомбожаву проект новой редакции зак

CentralAsia (MNG) - Глава монгольского государства Хурэлсух Ухна внес в парламент предложение изменить закон о льготах и пенсиях силовиков, чтобы семьи погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников получали жилье, а младший ребенок денежные пособия. Глава Администрации президента Монголии Содбаатар Янгуг представил спикеру парламента Занданшатару Гомбожаву проект новой редакции закона.

«Президент предложил изменить закон чтобы семьи погибших при исполнении служебного долга сотрудников спасательных и пограничных служб, полиции и внутренних войск получали от государства жилье не менее 80 кв. м. Пособие в размере ежемесячного базового оклада погибшего родителя будет получать младший ребенок до 18 лет», — сообщила пресс-служба Администрации президента.

Хурэлсух Ухнаа инициировал эти изменения в закон о льготах и пенсиях сотрудникам силовых и спасательных служб после взрыва, который произошел 24 января 2024 года в результате столкновения грузовика с 60 тоннами сжиженного газа и легкового автомобиля.

Ударная волна отбросила на 40 м трех спасателей пожарного отряда, которые погибли на месте. Огонь от взрыва газа перекинулся на ближайшие к дороге жилые дома и припаркованные автомобили. От обширных ожогов в больнице умерли четыре человека.

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