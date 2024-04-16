Паводки в Казахстане: Число эвакуированных превысило 113 тыс. человек

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - По информации МЧС Казахстана о паводковой ситуации на 10:00 вторника, в эвакуационных пунктах остаются 7 014 человек, в том числе 3 144 ребенка.

Всего, по данным ведомства, службами гражданской защиты спасено 113 693 человека, в том числе 39 922 ребенка, уже вернулись домой 13 543 человека.

В безопасное место отогнано 107 613 сельскохозяйственных животных.

Откачано свыше 9,7 млн кубометров талой воды, уложено более 2,4 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3 570 жилых домов и 2 195 дворовых территорий.

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