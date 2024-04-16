На Алматы обрушился сильный ливень. Видео

CentralAsia (KZ) - С четырех утра в Алматы идет сильный дождь, который затормозил движение в городе и затопил улицы. По данным синоптиков, осадки в городе продолжатся до утра 17 апреля.

По данным «Казгидромета», на 9:00 в городе выпало 14 мм осадков, на «Медеу» – 21 мм, на Каменском плато – 28 мм.

По информации оперативного дежурного по ЧС, затопило 12 участков (частный сектор и улицы). Причина наводнения – засорение арычных сетей.

В акимате отметили, что коммунальщики работают круглосуточно.

«В дневную смену задействовано 425 единиц спецтехники и 802 дорожных рабочих. Организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими необходимыми шанцевыми инструментами для предупреждения заторов и обеспечения беспрепятственного пропуска воды в арычных переходах под дорогами и ликвидации подтоплений на проблемных участках. Имеется 2,3 тысячи мешков с песком. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ», – сообщили в ведомстве.

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